Pytanie, na jak długo?

Naturalnie inwestorzy patrzą w perspektywie 10–20 lat, ale z pewnością na komfort ich decyzji inwestycyjnych wpływa podjęta próba naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości, z pożytkiem dla przedsiębiorców i gospodarki.

W poprzednich latach z Polski wyszły DNB, Raiffeisen czy UniCredit, które były częścią systemu bankowego w naszym kraju, dawały dodatkowe możliwości. Przyczyny ich decyzji były oczywiście różne, ale ich obecność w Polsce pozytywnie wpływała na gospodarkę. Myślę jednak, że Polska odbuduje swoją konkurencyjną pozycję. W ciągu następnych dwóch, trzech lat spodziewałbym się napływu inwestycji zagranicznych, być może również w sektorze finansowym.

Pomoże też odblokowanie środków z KPO?

Z pewnością będzie to motor rozwoju. W ramach KPO bank dystrybuuje prawie 130 mld zł w kilku obszarach. To olbrzymie pieniądze. Jednym z głównych zadań BGK jest stymulowanie inwestycji. Nasz bank jest jednym z najważniejszych podmiotów, który ma to robić poprzez udostępnianie długu, gwarancji i kapitału. To taka nasza triada, jeśli idzie o propozycję produktową dla przedsiębiorców, instytucji czy samorządów. Ale także dla małych i średnich firm, którym proponujemy przede wszystkim gwarancje dla kredytujących je banków komercyjnych. To ważny element stymulujący możliwość pożyczania pieniędzy przez banki komercyjne. Mamy też takie produkty, w których jesteśmy w stanie dopłacać do spłaty kapitału, jeśli kredyt czy finansowanie w małej i średniej firmie idzie na rozwój, na innowacje. To jest taki swego rodzaju „booster” dla inwestycji.

Gdzie skierowane będą największe strumienie pieniędzy?

Najważniejsze dla nas obszary to te związane z transformacją energetyczną i klimatyczną. Tam jest naprawdę ogrom środków – prawie 100 mld zł dla samorządów, dla podmiotów z obszaru energetyki zarówno w segmencie produkcji, przesyłu czy magazynowania. W sumie w ramach KPO mamy do pożyczenia ekwiwalent około 30 mld euro. Są to pożyczki udzielane na korzystnych warunkach na długie okresy. Mówimy o okresach 20-letnich, jeśli chodzi o spłatę, a dla niektórych kategorii podmiotów, np. samorządów lub spółek samorządowych, które są bardzo ważne w obszarze transformacji energetycznej, dochodzi możliwość umarzania części kapitału.

Dziś z transformacją energetyczną jesteśmy w lesie. Gdzie jest największa absorpcja tych pieniędzy w tej dziedzinie?

To prawda. Zapóźnienia, jeśli chodzi o energetykę, są ogromne. Dzisiaj prawie 65 proc. polskiego miksu energetycznego pochodzi z węgla, co stawia nas na jednym z ostatnich, o ile nie ostatnim miejscu w Europie.

Co do absorpcji, w KPO duże środki idą na morskie farmy wiatrowe (tzw. offshore – red.), a także na poprawę infrastruktury przesyłu energii, która jest jedną z pięt achillesowych polskiej energetyki. Z kolei w kontekście miast kilka tygodni temu podpisaliśmy największą dotychczas umowę pożyczki na ponad 400 mln zł dla Warszawy. Okres zaciągania pożyczek z KPO jest wydłużony do połowy 2026 r. i pracujemy mocno nad tym, aby w pełni udostępnić te środki gospodarce.