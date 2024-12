Kolejne ograniczenie praw w Rosji. Bezpieka zablokuje rachunki bankowe bez sądu

Czytaj więcej Budżet i podatki Szok w rosyjskiej Dumie: dwie partie nie poparły wojennego budżetu Putina Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej i „Sprawiedliwa Rosja – Za Prawdę” niemal w całości nie zagłosowały za nowym budżetem, który zakłada 25-procentowy wzrost wydatków na wojnę Putina do poziomu rekordowego od czasów ZSRR. A wszystko to kosztem cięć wsparcia najuboższych Rosjan.

Oficjalnie w Rosji w ciągu ostatnich sześciu lat liczba przestępstw z wykorzystaniem IT zwiększyła się czterokrotnie. Obecnie co trzecie przestępstwo popełniane jest w środowisku cyfrowym, ponad 80 proc. z nich to kradzieże zdalne.

Wzrośnie korupcja w policji i sądach Rosji

- Pojawienie się nowych uprawnień dla śledczych może stworzyć podstawę do nadużyć - zaznacza Rusłan Zafiesow prawnik z kancelarii Lawgic Legal Solutions. Jego zdaniem i dziś zdarza się, że podczas dochodzeń w sprawie przestępstw gospodarczych, mienie osób trzecich zostaje zajęte w przypadku braku dowodów na to, że zostało ono uzyskane w sposób przestępczy.

- Sądy rozpatrujące wnioski śledczych nie badając karnego charakteru pochodzenia mienia – zauważa prawnik. Jednak jeśli „inicjatywa (rządowa – red) zostanie przyjęta, to w przypadku pilnego zablokowania kont decyzją śledczego bardzo prawdopodobne jest późniejsze aresztowanie środków (czyli przejęcie na rzecz państwa – red)”.

Niedopuszczalna samowola służb

Prawnicy i przedsiębiorcy nie mówią wprost, że nowe przepisy zwiększą i tak już ogromną korupcję urzędników i sędziów w Rosji. Wskazują, że tym razem obywatele nie otrzymali nawet podstawowych informacji dotyczących możliwych blokad kont.