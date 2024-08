Z punktu widzenia resortu finansów to oczywiście nie najlepsza wiadomość, skoro dochody z podatku CIT od takiego potężnego płatnika, jak banki, mogą być mniejsze. – Pewne poczucie niesprawiedliwości mogą mieć też ci, którzy mają negatywne nastawienie do banków i uważają, że sektor powinien ponieść cały wymiar „kary” za nieprawidłowości przy udzielaniu kredytów CHF – komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP.

Ile podatku CIT płacą banki?

– Jednak im większa zdolność do kumulacji kapitałów przez banki, tym lepiej dla gospodarki i kredytobiorców – podkreśla Sobolewski. Jak wyjaśnia, w ostatniej dekadzie kapitały polskiego sektora spadły w relacji do PKB o 2 pkt proc., do poziomu najniższego w UE. Na razie to nie jest wielki problem, ale za kilka lat może się okazać, że banki nie będą w stanie odpowiedzieć na wzrost popytu na kredyt w związku z oczekiwanym boomem inwestycyjnym w polskiej gospodarce. A ten ma się w końcu pojawić, skoro przedsiębiorstwa mają przed sobą rewolucję innowacyjną, a do tego ruszyć mają wielkie projekty, takie jak budowa elektrowni jądrowych, farm wiatrowych na lądzie i na morzu czy budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, dozbrojenie wojska itp.

Możliwość korzystania z frankowych preferencji podatkowych nie oznacza oczywiście, że banki w ogóle przestały płacić CIT. Płacą go nadal – i to dosyć sporo – ale kwotowo jest to trochę mniej niż rok wcześniej. Z danych NBP wynika, że w rachunku zysków i strat pozycja „podatek” wynosiła ok. 6,1 mld zł za okres styczeń-czerwiec tego roku przy zysku brutto wynoszącym 26,2 mld zł. Efektywna stopa podatkowa wynosiła więc (podatek w relacji do zysku brutto) 23,2 proc.

W pierwszej połowie roku 2023 zysk brutto był niższy – 22,3 mld zł, za to podatek wyższy – 6,5 mld zł. Wyższa była też więc efektywna stopa podatkowa – 29,2 proc. A jeszcze rok wcześniej było to ponad 32 proc.