Na zakończonym w środę dwudniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Decyzja jest zgodna z wynikami ankiety wśród ekonomistów jaką przeprowadzili dziennikarze „Parkietu”. Główna stopa, referencyjna, pozostanie więc na poziomie 5,75 proc. Co więcej, prognozy analityków wskazują, że jastrzębie nastawienie RPP utrzyma się co najmniej do końca tego roku. Jakie niesie to konsekwencje dla kredytobiorców, a jakie dla oszczędzających?

Reklama

RPP nie zmienia stóp. Jak to wpłynie na wysokość rat kredytów

Dla osób już posiadających kredyty nic się nie zmieni. Ponieważ wskaźniki WIBOR utrzymują się na stałym poziomie od kilku miesięcy, miesięczne raty do spłaty pozostaną takie same – na dość wysokim poziomie, co szczególnie dotyczy kredytów udzielonych w okresie rekordowo niskich stóp procentowych w czasie pandemii. Z wyliczeń Expander Advisors wynika, że w takim przypadku koszt obsługi hipoteki jest zwykle o ok. 87 proc. wyższy niż w początkowym okresie spłaty. Dla przykładu, rata kredytu na 400 000 zł na 25 lat wzrosła z 1564 zł do 2920 zł.

Stopy bez zmian, a oprocentowanie kredytów rośnie. Dlaczego?

Jeszcze bardziej niemiła niespodzianka może czekać osoby, które dopiero zamierzają zaciągnąć kredyt na mieszkanie. – Mimo że RPP nie zmienia stóp procentowych od października ub.r. i oczekuje się, że nie zmieni ich co najmniej do końca tego roku, oprocentowanie nowo udzielanych kredytów hipotecznych rośnie – zauważa Jarosław Sadowski, główny analityk Expander Advisors.

7,83 proc. wynosiło średnie oprocentowanie nowych kredytów mieszkaniowych w maju. To o 0,24 pkt proc. więcej niż w lutym – wynika z danych NBP.

Ze zbiorczych danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że średnie oprocentowanie kredytów wypłaconych w maju (najnowsze dostępne dane) wyniosło 7,83 proc. W lutym tego roku było to zaś 7,59 proc., a więc można mówić o wzroście o 0,24 pkt proc. Z wyliczeń Expandera wynika, że oznacza to wzrost kosztu kredytu na 400 000 zł (zaciągniętego na 30 lat) o 66 zł na miesiąc. W ciągu pięciu lat obowiązywania oprocentowania stałego daje to zwiększenie kosztu o 975 zł.