Czy ratowanie Getin Noble Banku się zwróci? Potężne koszty

Sprzedaż VeloBanku. Banki poniosły 10,3 mld zł kosztów

– Gdyby cena sprzedaży akcji VeloBanku wynosiła nie 375 mln zł, ale przykładowo 1–2 mld zł, które zasiliłby BFG, sektor, w tym te osiem banków tworzących SOBK, miałby przynajmniej taką korzyść, że składki na BFG mogłyby być niższe – komentuje jeden z analityków rynku. – Ale już wiemy, że to się nie wydarzy, a banki komercyjne w żaden sposób nie odzyskają pieniędzy wyłożonych na ratowanie Getin Noble Banku – zaznacza.

Przy czym wspominana wyżej kwota 343 mln zł na zakup akcji instytucji pomostowej to tylko kropla w morzu kosztów, jakie pochłonęła przymusowa restrukturyzacja GNB. Przypomnijmy, że SOBK wyłożył tu w formie dotacji 3,13 mld zł, a BFG – 6,87 mld zł. Łącznie koszty całego procesu to ok. 10,34 mld zł, które poniosły pośrednio i bezpośrednio banki działające w Polsce (przez składki na BFG i swój wkład do SOBK), a więc w zasadzie ich klienci. Dla jasności trzeba podkreślić, że od początku było wiadomo, że udzielane dotacje na uzupełnienie kapitałów GNB mają być co do zasady bezzwrotne. Ale skoro operacja ratowania Getin Banku zakończyła się sukcesem, pacjenta udało się uzdrowić i sprzedać jako VeloBank zagranicznym inwestorom, to może warto się zastanowić, czy jednak jakoś te koszty można jednak odzyskać?

Czytaj więcej Biznes Ile zostało z imperium Leszka Czarneckiego Amerykański fundusz Cerberus przejmuje VeloBank za nieco ponad 1 mld zł. Były właściciel banku podtrzymuje, że został ze swojego biznesu bezprawnie wywłaszczony. Żąda od państwa 1,5 mld zł odszkodowania.

Bez złudzeń

Czysto teoretycznie można by sobie wyobrazić sytuację, gdy VeloBank spłaca zobowiązania wobec systemu z osiąganych zysków. Za okres 15 miesięcy, od września 2022 r. do końca 2023 r., bank pokazał dodatni wynik netto – ok. 372 mln zł. Pewnym punktem odniesienia może tu być historia niektórych banków amerykańskich, które w czasie kryzysu finansowego w 2008 r. otrzymały publiczną pomoc, a później, gdy wyszły na prostą, ją zwróciły.

– Nie ma się co łudzić – komentuje jeden z analityków. – Nie ma żadnej możliwości odzyskania tych 10,3 mld zł. Przykłady z USA są nieadekwatne, bo tam banki miały przejściowe problemy. W przypadku GNB chodziło o przymusową restrukturyzację, by chronić klientów przed upadłością banku. Takie procesy są po prostu bardzo kosztowne, i trzeba się z tym pogodzić.

Upadek Getin Noble byłby groźny dla systemu bankowego

– Banki zgodziły się wyłożyć na ratowanie GNB swoje pieniądze, z góry wiedząc, że nie jest to inwestycja, tylko nieodwracalny koszt – zaznacza inny analityk. – W ten sposób zaoszczędziły sobie innych problemów w postaci najgorszego scenariusza, czyli niekontrolowanego upadku Getinu. Wówczas perturbacje dla całego sektora finansowego byłyby o wiele większe. BFG musiałby ponieść prawdopodobnie znacznie wyższe koszty ochrony depozytów, groziłby też kryzys zaufania do całego sektora.