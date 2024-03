W konkursie na prezesa i wiceprezesów zarządu PKO Banku Polskiego zgłosiło się łącznie dwustu kandydatów – poinformowała Rada Nadzorcza banku.

Reklama

Konkurs w PKO BP: 200 chętnych na prezesa

Do obsadzenia jest nawet dziewięć stanowisk, bo tyle — zgodnie z regulaminem — może liczyć zarząd PKO BP. W przeliczeniu na jedno miejsce przypada więc 22 kandydatów, co już nie jest aż tak imponującą liczbą. Niemniej i tak można powiedzieć, że konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Z czego to wynika?

Czytaj więcej Surowce i Paliwa Kolejka chętnych do zarządu Orlenu 260 zgłoszeń wpłynęło w konkursie na dziewięciu członków zarządu - poinformowała Grupa Orlen. W piątek 1 marca minął termin na nadsyłanie kandydatur w postępowaniu konkursowym.

– PKO BP jest liderem rynku w Polsce, jest także jednym z największych banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Kierowanie takim podmiotem to nie tylko interesująca, ale i prestiżowa, posada – komentuje Michał Konarski, analityk Domu Maklerskiego mBanku. – Do tego sam konkurs jest też pewną zmianą na rynku, wcześniej nabory na prezesa czy wiceprezesów nie były prowadzone w formule otwartego postępowania – przypomina Konarski.

Kto zostanie prezesem PKO PB

– Skąd tylu chętnych do władz PKO BP? Główne przyczyny to prestiż tych stanowisk, ambicja poszczególnych osób, by wnieść swój wkład do rozwoju największego banku w Polsce. I może wynagrodzenie – dodaje też Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.