Zaskakujące wzrosty depozytów bankowych w Rosji. Biedni się bogacą na wojnie

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski w ostatnią sobotę podał liczbę wojskowych, którzy zginęli podczas rosyjskiej inwazji — 31 tysięcy. Takich danych Rosjanie nie podają, tak samo jak i liczby zmobilizowanych żołnierzy. Nieoficjalnie wiadomo — jak to podaje portal „Mediazona” - że to przynajmniej 42 tysiące. Najwięcej żołnierzy rosyjskich, którzy nie wrócą z tej wojny, pochodziło z najbiedniejszych regionów kraju.

Pieniądze i mobilizacja

Tymczasem należący do fińskiego banku centralnego Bank of Finland Institute for Emerging Economies (BOFIT) zajmujący się analizami sytuacji gospodarczej tzw krajów wschodzących wyśledził, że rosnące depozyty bankowe, to zjawisko występujące w tych regionach, gdzie jednocześnie odbywa się mobilizacja.

„Regiony z wysokimi wzrostami depozytów na rachunkach bankowych są tożsame w tymi, gdzie trwa natężona mobilizacja żołnierzy. Jest więc prawdopodobne, że wysokie pensje i wysokie świadczenia obiecane żołnierzom kontraktowym, zmobilizowanym rezerwistom i ich rodzinom w przypadku odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci, przekładają się na gwałtowne wzrosty depozytów w bankach regionalnych” – pisze Laura Solanko, ekonomistka BOFIT w analizie zatytułowanej „Skąd pochodzą zmobilizowani żołnierze Rosji? Dowody z depozytów bankowych”.