Ukraińsko-polska srebrna moneta w kształcie serca

Troje sędziów sądu administracyjnego którzy byli w składzie na rozprawie w NSA w sprawie II FSK 120/21 wcześniej wskutek beztroskiego podejścia do skarg tzw. ulgowiczów meldunkowych skrzywdziło do tej pory 43 polskie rodziny. Dane są w bazie orzeczeń NSA. W sposób wręcz skandaliczny zrobili to w sprawie II FSK 120/21 w dniu 01.08.2023 po raz kolejny.