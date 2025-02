Jędrzej Bielecki: Unia Europejska. Donald Tusk mówi Jarosławem Kaczyńskim

Czytaj więcej Polityka Wspomnienia Merkel: Prostolinijność Donalda Tuska, staropolska grzeczność Lecha Kaczyńskiego Przez kartki wydanej właśnie książki ze wspomnieniami byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel przemykają i polscy politycy. Niczego nie dowiadujemy się jednak o tym, jakie znaczenie dla Angeli Merkel mają jej polskie korzenie.

W rzeczywistości to część nowej strategii Tuska wobec narastającej fali nacjonalistycznego populizmu. Premier zdał sobie sprawę, że utrzymanie kordonu sanitarnego wobec idei lansowanych od lat przez PiS może łatwo zepchnąć jego ugrupowanie do defensywy. Doprowadzić nie tylko do przegrania wyborów prezydenckich, ale w ogóle do utraty władzy.

Dlatego w Gdańsku Tusk posunął swoje rozumowanie tak daleko, jak się da. Sam, łamiąc prawo europejskie dla celów wyborczych, zarzucił kanclerzowi Olafowi Scholzowi „brak logiki” we wprowadzeniu wbrew zapisom z Schengen kontroli na Odrze i Nysie, skoro wcześniej nie zgodził się on na udział we wzmacnianiu granicy na Bugu. W tym zwrocie jest tym większa ironia, że to przecież Angeli Merkel, zwolenniczce otwartych granic, Tusk zawdzięcza najlepsze lata swojej kariery politycznej: jako przewodniczącego Rady Europejskiej.

To odnosi się jednak nie tylko do migracji, ale i innych obszarów działania Merkel. Szef polskiego rządu zapowiedział, że nie zgodzi się na żadne zapisy o ochronie środowiska, które miałyby nakładać nowe obciążenia na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Uznał za iluzję utrzymanie konkurencyjności Unii wobec Ameryki i Chin, jeżeli ceny energii nie spadną. Oficjalnie neutralność klimatyczna ma być nadal osiągnięta przez Wspólnotę w 2050 roku, jednak żaden z dzisiejszych polityków nie będzie wtedy sprawował władzy, więc takie obietnice wiele nie kosztują.

Jeśli Tusk będzie nadal naśladował Kaczyńskiego, to wyborcy w końcu nie uznają, że lepiej głosować na oryginał niż na erzac?

Być może jeszcze bardziej szokująca od zwrotu w polityce europejskiej Tuska jest jednak reakcja na niego von der Leyen. Niemka nie tylko nie sprzeciwiła się złamaniu przez Polskę prawa europejskiego, ale mnożyła też pochwały pod adresem premiera. Swoim zwyczajem zalewała słuchaczy dokumentami, jakie właśnie wyprodukowała lub zamierza wyprodukować Komisja Europejska. Nikt nie wspominał o tym, że pięć lat, przez które ona stoi na czele unijnej centrali, to okres stagnacji gospodarczej, więc wiarygodność tych zapowiedzi jest słaba.

Pytanie jednak o alternatywę. W przypadku Polski odpowiedź jest jasna. To powrót do władzy PiS zapewne w koalicji z Konfederacją. Silny antyeuropejski blok z udziałem Viktora Orbána i ostateczne przekreślenia rządów prawa. Von der Leyen aprobuje więc wszystko, co forsuje Tusk, byle oddalić szanse na zwycięstwo przy urnach wyborczych Kaczyńskiego.