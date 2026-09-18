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923 Zarządzenie nr 15/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 września 2026 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 120-lecie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

922 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 września 2026 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

921 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 września 2026 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.5 Współpraca Grup Operacyjnych EPI