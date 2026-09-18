920 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2026 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla

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919 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

918 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

917 Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 11 września 2026 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

916 Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych