1222 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie danych zawartych w powiadomieniu o zamiarze skorzystania ze zwolnienia w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska oraz informacji kwartalnej

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1221 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2026 r. w sprawie przedstawiania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej

1220 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 11 września 2026 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

1219 Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 września 2026 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Zielony biznes i innowacje

1218 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich rodzin