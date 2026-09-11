911 Oświadczenie rządowe z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Rwandy o podejmowaniu działalności zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisanym w Warszawie dnia 24 lipca 2026 r.
910 Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Rwandy o podejmowaniu działalności zarobkowej przez członków rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego, podpisane w Warszawie dnia 24 lipca 2026 r.
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