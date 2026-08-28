1143 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej elektronicznej rejestracji

Reklama Reklama

1142 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawowania nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

1141 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

1140 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

1139 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 25 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw