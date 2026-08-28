885 Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 27 sierpnia 2026 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2026 r.

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884 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 13 sierpnia 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Projektowanie i tworzenie gier komputerowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

883 Zarządzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

882 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw