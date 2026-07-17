716 Uchwała nr 153 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie gwarantowania zakupu czasu dostępu do gigafabryki AI
715 Zarządzenie nr 42 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw wyłaniania kandydatów na urząd sędziego i urząd rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz urząd sędziego Sądu Unii Europejskiej
714 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2026 r. nr rej. 307/2026 o nadaniu odznaczeń
713 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2026 r. nr rej. 302/2026 o nadaniu orderu
712 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2026 r. nr rej. 301/2026 o nadaniu orderu
711 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 maja 2026 r. nr rej. 300/2026 o nadaniu odznaczenia
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