Dziennik Ustaw z 12 marca 2026 r. (poz. 313 - 329)

329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą
328 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
327 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 2026 r. o sprostowaniu błędów
326 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027
324 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego
323 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej
322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy
320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary
319 Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
318 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
317 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa
316 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach
315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, dla których prowadzi się badania kontrolne, sposobu prowadzenia tych badań i ich zakresu
314 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych
313 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
