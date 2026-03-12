Rzeczpospolita
Dziennik Ustaw z 12 marca 2026 r. (poz. 313 - 329)

Publikacja: 12.03.2026 19:13

329 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą

328 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

327 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 marca 2026 r. o sprostowaniu błędów

326 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

325 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

324 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

323 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy

320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary

319 Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

318 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

317 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ochrony polskiego rolnictwa

316 Ustawa z dnia 23 stycznia 2026 r. o zmianie ustawy o fundacjach oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach

315 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2026 r. w sprawie określenia chorób, dla których prowadzi się badania kontrolne, sposobu prowadzenia tych badań i ich zakresu

314 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych

313 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom instytucji, organów i zespołów oraz ekspertom i rzecznikom dyscyplinarnym działającym w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

