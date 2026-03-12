Dziennik Ustaw z 12 marca 2026 r. (poz. 313 - 329)

324 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 9 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mnożników dodatku zagranicznego

323 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

322 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

321 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy

320 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary

319 Ustawa z dnia 13 lutego 2026 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych