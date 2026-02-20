232 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2025 r. i w drugim półroczu 2025 r.

231 Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2025 r.

230 Uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku na potrzeby stacjonarnego oraz ambulatoryjnego leczenia chorób psychicznych dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem i dostosowaniem infrastruktury zewnętrznej w ramach subfunduszu infrastruktury strategicznej”