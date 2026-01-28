Aktualizacja: 28.01.2026 20:34 Publikacja: 28.01.2026 19:18
146 Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
145 Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2026 r. w 200. rocznicę śmierci Stanisława Staszica
144 Zarządzenie nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2026 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
KSeF ruszy 1 lutego, jest bezpieczny i gotowy do działania – zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednak e-fakturowan...
Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych o pół roku dłużej niż wynosi standar...
Przez ostatnie 10 lat żaden prokurator w największym polskim mieście nie odpowiedział z własnej kieszeni za nies...
- Wprowadzamy zasady, które nie są dziś określone: ubiór, który szanuje normy społeczne i bezpieczeństwa - powie...
Krakowska policja zbada sprawę ewentualnego wykroczenia, uchwyconego podczas wywiadu z ministrem sprawiedliwości...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas