Dziennik Ustaw z 22 grudnia 2025 r. (poz. 1833 - 1839)

Aktualizacja: 22.12.2025 18:09 Publikacja: 22.12.2025 17:35
1839 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formy i szczegółowego zakresu wzorcowych medycznych procedur radiologicznych dla standardowych ekspozycji medycznych oraz szczegółowych medycznych procedur radiologicznych
1838 Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
1837 Ustawa z dnia 21 listopada 2025 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, ustawę o systemie informacji oświatowej, ustawę – Prawo oświatowe oraz ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
1836 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
1835 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie opłat za prawo do dysponowania częstotliwością przez użytkowników rządowych
1834 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
1833 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw i rodzajów niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Sąd uznał, że spółki należące do grupy Budimex dopuściły się niedozwolonego porozumienia, składając w przetargu...
Żeby uniknąć wielomilionowych kar trzeba niezwłocznie zreformować Trybunał Konstytucyjny, obsadzić wakaty sędzio...
Wybór odpowiedniego momentu na złożenie do ZUS wniosku o przyznanie emerytury może pozytywnie wpłynąć na wysokoś...
Prawnicy nie mają wątpliwości: pisarce Dorocie Masłowskiej nie przysługuje wyłączne prawo do posługiwania się sf...
Polska ortografia szykuje się na największe porządki od dziesięcioleci. Od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obo...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas