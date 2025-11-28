Dziennik Ustaw z 28 listopada 2025 r. (poz. 1647-1665)

Aktualizacja: 28.11.2025 22:30 Publikacja: 28.11.2025 21:50
1665 Ustawa z dnia 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
1664 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2026
1663 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2025 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Grupy G20
1662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy
1661 Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych
1660 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług
1659 Ustawa z dnia 5 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
1658 Ustawa z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych
1657 Ustawa z dnia 6 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
1656 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej
1655 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z udzieleniem nadzwyczajnego wsparcia finansowego producentom owoców poszkodowanym na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych wiosną 2025 r.
1654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową
1653 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
1652 Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
1651 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
1650 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Pobierz dokument D2025000165001.pdf 2025-11-28
1649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Pobierz dokument D2025000164901.pdf 2025-11-28
1648 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii Pobierz dokument D2025000164801.pdf 2025-11-28
1647 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
