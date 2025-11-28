Dziennik Ustaw z 28 listopada 2025 r. (poz. 1647-1665)

1654 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2025 r. w sprawie działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową

1653 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

1652 Ustawa z dnia 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

1651 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

1650 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Pobierz dokument D2025000165001.pdf 2025-11-28

1649 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach Pobierz dokument D2025000164901.pdf 2025-11-28