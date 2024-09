Pawłowi Rubcowowi przedstawiono to, co znaleziono w jego komputerze. Użyję argumentu, którego dotąd nie używałem: Bogu dzięki, to już tylko 333 dni - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do słów prezydenta Andrzeja Dudy o opisanej przez "Rzeczpospolitą" sprawie Pawła Rubcowa, któremu prokuratura udostępniła dotyczące go materiały polskiego śledztwa.