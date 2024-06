Monitor Polski z 4 czerwca 2024 r. (poz. 412-423)

Uchwała nr 258/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego (poz. 423)

Uchwała nr 271/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 25 w Tarnobrzegu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie powołania członka Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

