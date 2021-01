Co dziesiąty Polak jest wege

- Miesięcznie odnotowujemy 5 proc. wzrost zamówień w kategorii programów wykluczających mięso. Najwięcej zamówień bez podziału na płeć przypada na województwa mazowieckie i pomorskie. W przypadku podziału na płeć diety bezmięsne chętniej zamawiają kobiety. Diety roślinne to trend, który będzie szczególnie przybierał na sile, ponieważ z badań immunologów Polskiej Akademii Nauk wynika, że dieta wegetariańska wpływa korzystnie na działanie układu odpornościowego – mówi Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel firmy Kukuła Healthy Food. - Cieszy też fakt, że coraz więcej Polaków zwraca uwagę na to, co je i stawia na dobrze zbilansowane diety uwzględniające odpowiedni rozkład makro i mikro składników. Pamiętajmy, że tylko takie programy dietetyczne przynoszą długotrwałe rezultaty i zapewniają energię na cały dzień.

Jednak zdrowe odżywianie wymaga większych nakładów czasu. Dlatego też, wiele osób ułatwia sobie życie, zwłaszcza podczas pracy zdalnej, decydując się na zamówienie cateringu dietetycznego. Jest to tym łatwiejsze, że zamknięte lokale gastronomiczne częściej decydują się na świadczenie usług cateringowych.