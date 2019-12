E-zlecenia na wyroby medyczne dopiero od kwietnia Adobe Stock

Resort zdrowia odsuwa termin wejścia elektronicznych zleceń na wyroby medyczne, czyli np. pieluchomajtki czy paski do glukometrów. Będą one obowiązywać dopiero od kwietnia 2020 r. Jednocześnie zlecenia w formie papierowej będzie można wystawiać do grudnia 2020 r.