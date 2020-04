Wyjście z domu tylko w maseczce - obowiązku zakrywania dolnej części twarzy od 16 kwietnia

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki podczas przebywania w środkach transportu, miejscach ogólnodostępnych, na terenach zielonych i leśnych zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem epidemii. Obowiązek nie dotyczy jednak dzieci do lat dwóch, a także osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w oddychaniu albo niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. Projekt odpowiada na postulaty rodziców małych dzieci i osób z niepełnosprawnością.

Obowiązek noszenia maseczek ma ograniczyć zakażenia koronawirusem. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczył we wtorek, że jeżeli ktoś jest zakażony, ale używa maseczki, zmniejsza ryzyko zakażenia innych. Dodał, że resort planuje zamieścić instrukcję, jak stworzyć własną maseczkę, wykorzystując kilka warstw materiału. Maseczka ma umożliwiać swobodne oddychanie, ale przylegać do twarzy, by bokiem nie było żadnych wyziewów.