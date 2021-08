Obowiązkowe szczepienie przeciw Covid-19 może trafić do kalendarza szczepień wybranych grup zawodowych

Szczepienie przeciw wirusowi SARS-CoV-2 mogłoby zostać wpisane jako obowiązkowe do programu szczepień ochronnych na dany rok, ogłaszanego przez głównego inspektora sanitarnego. Zdaniem części ekspertów choroba Covid-19 powinna się znaleźć w § 2 rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, obok m.in. błonicy, gruźlicy, tężca czy odry.

Obowiązkowe szczepienie wpisałby do kalendarza prof. Bolesław Samoliński z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były konsultant krajowy ds. zdrowia publicznego. – W kalendarzu szczepień obowiązkowych mamy już mniej szkodliwe choroby, a naszą misją jest chronić wszystkich przedstawicieli naszego gatunku przed chorobami zakaźnymi. Szczepienia są najskuteczniejszą metodą walki z epidemiami. Mamy na to kilkudziesięcioletnie dowody w postaci miliardów efektów pozytywnych. Gdybyśmy mieli dzisiaj gwarancje, że korzyści ze szczepień na Covid-19 u dzieci przewyższają ryzyka z nimi związane, rekomendowałbym je od najmłodszych lat. Badania jednak wciąż trwają – mówi profesor.

– To wirus, który w przyszłości prawdopodobnie będzie się zachowywał jak wirus sezonowy, np. grypa, i będzie powodował zachorowania i zgony w okresie jesienno-zimowo-wiosennym – tłumaczy. – Byłbym za tym, by zrobić wszystko, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło, by przydusić kolejną falę – dodaje.