Lato – czas na troskę o zdrowie

Artykuł powstał we współpracy z TU ZDROWIE

Pandemia przyczyniła się do tego, że obecnie więcej osób dostrzega potrzebę opieki zdrowotnej, chce mieć pewność, że w razie nagłej konieczności skorzystania z usług medycznych ma zapewniony szybki i łatwy kontakt z lekarzem. Jednocześnie wszyscy mają świadomość ryzyka zakażenia koronawirusem i potrzeby jego ograniczania. To z pewnością jest przyczyną znacznego wzrostu zainteresowania usługami medycznymi świadczonymi na odległość. Od kilku miesięcy obserwujemy dynamiczny wzrost zainteresowania usługami telemedycyny wśród ubezpieczonych oraz klientów TU Zdrowie.

E-wizyta pozwala w sposób zdalny skonsultować się z lekarzem – bez potrzeby wychodzenia z domu, co pozwala uniknąć ryzyka zakażenia siebie i swoich bliskich w drodze oraz w przychodni. Ubezpieczeni podczas zdalnej konsultacji mogą otrzymać e-receptę, e-skierowanie czy e-zwolnienie lekarskie.

Czy okres urlopowy to dobry moment, żeby zatroszczyć się o kondycję po kilku miesiącach siedzenia w domu?

Każdy moment jest dobry, by zatroszczyć się o zdrowie i kondycję fizyczną, ale faktycznie, szczególnie teraz, w zmienionych warunkach, aktywność fizyczna oraz dobrze zbilansowana dieta wydają się być bardziej istotne niż dotychczas. Przebywanie w domu nie sprzyja zachowaniu dobrej kondycji ani fizycznej, ani psychicznej. Sytuacja wyzwala negatywne emocje, których wypadkową są: napięcie i stres, deficyt snu, problemy z koncentracją, przemęczenie czy znużenie. Każdy z tych czynników niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie, aktywność dnia codziennego, witalność czy efektywność w pracy zdalnej. Warto więc wykorzystać wakacyjny urlop, by zatroszczyć się o zdrowie i swoją kondycję.

Polisa TeleRefundacyjna to produkt, którego powstanie zdecydowane przyspieszyła pandemia. W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w ciągu 24 godzin przeszliśmy na pracę zdalną. Niezależnie od wdrożenia środków bezpiecznej pracy dla pracowników uznaliśmy, że sytuacja wymaga szczególnej troski również o klientów oraz szybkiego rozpoznania ich potrzeb. Dzięki tym działaniom zrozumieliśmy, że w czasie pandemii, ale również w czasach schłodzenia gospodarki, klienci oczekują nowego produktu zdrowotnego, dopasowanego do obecnej sytuacji epidemicznej oraz ograniczonych możliwości finansowych głównie w budżetach pracodawców. Istotą Polisy TeleRefundacyjnej jest realizacja usług medycznych poprzez dwa kanały: telemedyczny (e-konsultacje) oraz refundacyjny (e-wnioski), tj. zwrot poniesionych kosztów za usługę medyczną, zrealizowaną samodzielnie w dowolnej placówce medycznej na terenie całego kraju. Dzięki e-konsultacjom ubezpieczeni mogą uzyskać poradę lekarzy 28 specjalizacji, w tym internisty i pediatry. Z kolei dzięki e-refundacji ubezpieczeni mogą korzystać z każdej placówki w Polsce, a następnie złożyć wniosek online o zwrot kosztów.

Co obejmuje polisa?

Podstawowy wariant obejmuje dostęp do lekarzy internistów, pediatrów oraz kilkunastu specjalistów. Zakres można rozszerzyć o świadczenia medycyny pracy, programy profilaktyczne, rehabilitację czy opcję dostępu do innych specjalistów. Realizacja usług medycznych w trybie zdalnym (e-konsultacje) jest możliwa przez telefon, wideo czy czat. Ponadto, jak już wspomniałem, ubezpieczony może skorzystać z opcji e-refundacji.

A co w ramach tej oferty przygotowaliście dla agentów i brokerów?

Dla pośredników przygotowaliśmy nowy kalkulator dostępny przez naszą stronę internetową www.tuzdrowie.pl. To unikalne na polskim rynku narzędzie, za pośrednictwem którego można w sposób zdalny, podczas spotkania z klientem, przygotować zindywidualizowaną ofertę. Kalkulator przeznaczony jest do konstruowania ofert grupowych dla pracodawców zatrudniających do 30 osób.