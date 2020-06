Odkrycia medyczne zrewolucjonizowały świat

11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię koronawirusa. Do tej pory na infekcję spowodowaną niebezpiecznym patogenem zapadło co najmniej 8 milionów na całym świecie, zmarło blisko pół miliona osób. I choć w wielu krajach sytuacja wyglądała na opanowaną, wszystko wskazuje na to, że zaczyna się druga fala zachorowań.

Cały świat naukowy i medyczny bierze obecnie udział w wyścigu o to, kto najlepiej pozna właściwości wirusa wywołującego niebezpieczną chorobę COVID-19, kto wymyśli szczepionkę a kto skuteczne lekarstwo. Czekamy z nadzieją, że już wkrótce będziemy mogli bez wątpliwości i dystansu spotykać się z przyjaciółmi i rodziną, spędzać czas w klubach i wyjeżdżać na wakacje.