Wojna o zdrowe kosmetyki

Natura bez granic

Wniosek? W gąszczu kosmetyków naturalnych, organicznych, „bio” i „eko”, przeważająca większość konsumentek nie ma elementarnej wiedzy na temat ich składu, np. nie wie, czy każdy kosmetyk musi zawierać konserwanty. Tylko co czwarta respondentka uważa, że to konieczne, aż 38 proc. jest przeciwnego zdania, a niemal tyle samo nie ma zdania na ten temat. A przecież nie wiedząc, co drzemie w kremie, trudno dokonać właściwego wyboru.

– Dobrze, gdy wiemy, czego szukamy. Dylemat, po który kosmetyk sięgnąć, powinien rozwiązać preferowany przez nas styl życia. Bycie w zgodzie ze swoimi przekonaniami jest najważniejsze i ono też, paradoksalnie, zwiększa skuteczność kosmetyków – mówi dr n. med. Aleksandra Jagielska, dermatolożka z kliniki Sthetic.

Dobre wybory utrudnia totalny bałagan wynikający z braku prawnej definicji naturalnych kosmetyków i produktów eko.

– Jeśli kiedyś zostanie stworzona, to zapewne będzie musiała określić, jaki procent składników tworzących dany kosmetyk ma być naturalny i nieprzetworzony, jaki procent składników może być pochodzenia naturalnego, a jaki może być dopuszczalny procent składników chemicznych/syntetycznych. Dopóki takiej definicji nie ma, trudno mówić, czy kosmetyk naturalny to ten, który stworzony został w 100 proc. ze składników naturalnych, w 80 proc. czy 60 proc. Podobnie ma się rzecz z kosmetykami „eko”. W mojej opinii niosą one w sobie coś więcej niż tylko pielęgnację opartą o surowce naturalne. Kosmetyki eko powinny kreować zachowania konsumentów i samego producenta, w których kluczowym przesłaniem jest ochrona Ziemi, przyrody, środowiska. Te kosmetyki są dowodem ekologicznej świadomości, bo generują mniej odpadów i są biodegradowalne (kosmetyk i jego opakowanie) – mówi Marta Górska, twórca marki kosmetyków naturalnych Szmaragdowe Żuki.

Nie mając punktu odniesienia, producenci niezrzeszeni w organizacjach samodzielnie określają „stopień” organiczności swoich produktów. Otwiera to furtkę dla tych firm, które chcą przemycić do natury trochę chemii.

–Organizacje certyfikujące, takie jak Ecocert, Cosmos, BDIH, NaTrue, tworzą własne, dość podobne do siebie klasyfikacje. Są to jednak jednostki komercyjne, które za procedurę i wydanie certyfikatu produktu pobierają słone opłaty. Nie każdą firmę na to stać. Istnieje też tzw. praktyka rynkowa, która polega na tworzeniu kategorii produktowych. Aby zweryfikować, na ile naturalny jest dany produkt, wystarczy zerknąć w jego skład. Warto też pamiętać, że zastosowanie w kosmetyku tylko kilku substancji naturalnych (obok innych sztucznych) nie czyni go całkowicie naturalnym – mówi dr inż. Iwona Białas, chemik, kosmetolog, Safety Assessor w Cosmetosafe Consulting.

Wolnoamerykankę na zagmatwanym rynku produktów kosmetycznych porządkuje nowa zasada zawarta w załączniku III i IV dokumentu technicznego Komisji Europejskiej. Zgodnie z nią, od 1 lipca 2019 r. nie można umieszczać na opakowaniu nieprawdziwych informacji, np. hipoalergiczny kosmetyk musi być pozbawiony alergenów, co potwierdzają badania kliniczne. Za zamieszczanie fałszywych informacji grożą kary od 10 tys. do 100 tys. zł.