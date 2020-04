Pozwolenia na budowę na priorytetowej ścieżce

Rząd chce, by większość wydziałów urzędów miast pracowała pełną parą. Przede wszystkim zależy mu na wydawaniu decyzji związanych z inwestycjami czy rejestracją samochodu.

Od środy mają wejść w życie przepisy w tej sprawie. To efekt apeli przedsiębiorców, którzy uważają, że bez możliwości załatwiania formalności maleją ich szanse na wyjście z kryzysu obronną ręką.

Chodzi o § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Przepis zawiera znacznie dłuższą listę zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Chodzi m.in. o pozwolenie na budowę, warunki zabudowy, decyzję środowiskową, zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów czy zezwolenie na inwestycje drogowe. Na liście spraw priorytetowych znajdują się również: rejestracja samochodu, wydawanie praw jazdy i inne usługi komunikacyjne, ewidencji ludności i dowodów osobistych.

– Obecnie urzędy postępują różnie. Część zajmuje się tylko sprawami pomocy społecznej czy dowodami osobistymi, a usługami komunikacyjnymi czy procedurami budowlanymi już niekonieczne. Tymczasem są one bardzo ważne – tłumaczy Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. – Od środy nie mogą już jednak zaniedbywać procedur inwestycyjnych – podkreśla.

Problem jednak w tym, że część terminów administracyjnych jest nadal zawieszona. Dotyczy to m.in. decyzji środowiskowej. W jej wypadku bieg terminów odwiesza dopiero trzecia tarcza antykryzysowa, która jest jeszcze w trakcie prac legislacyjnych.

– Cieszy nas, że rząd postawił nacisk na to, że urzędy muszą pracować i wykonywać swoje zadania. W wielu wypadkach brak decyzji administracyjnej powodował blokadę działalności gospodarczej – mówi Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw.

– Rozumiemy, że częściowe przejście na pracę zdalną mogło spowodować chwilowe zamieszanie, ale po pięciu tygodniach epidemii wszystkie procedury pracy w nowych warunkach powinny być już dawno wdrożone. Jeśli chodzi o urzędy takie jak ZUS czy urząd skarbowy, to nie mieliśmy masowych uwag od przedsiębiorców, że są jakieś problemy, choć oczywiście sytuacja w placówkach mogła wyglądać różnie. Gorzej sytuacja wygląda z mniejszymi urzędami, np. urzędem probierczym, który zamknął się na cztery spusty i dopiero po naszej interwencji został ponownie uruchomiony, z wydziałami architektury, geodezji czy komunikacji w niektórych starostwach. Tak jak wielu przedsiębiorców musiało się nauczyć funkcjonować w czasie epidemii, tak też urzędy powinny dostosować się do obecnych warunków. Wierzymy, że już od środy tak będzie – komentuje Adam Abramowicz.

– Dobrze, że taka lista powstała. Szkoda, że nie dotyczy zamówień publicznych, w tym procedury odwoławczej do Krajowej Izby Odwoławczej. Moim zdaniem urzędy powinny zajmować się wszystkimi postępowaniami, a nie tylko wybranymi, ale powinny także otrzymać więcej czasu na wydawanie decyzji – uważa radca prawny Maciej Gawroński.

– Do tej pory postępowania odnośnie do warunków zabudowy czy pozwoleń na budowę w zasadzie przestały być prowadzone. Oczywiste jest natomiast, że dopóki organy nie będą prowadziły postępowań poprzedzających inwestycje budowlane, dopóty nie będą mogły być prowadzone. Brak inwestycji to przy tym nie tylko problem samych inwestorów, ale też licznych firm budowlanych, sprzedawców materiałów budowlanych. Bez inwestycji budowlanych trudno będzie z kolei pobudzić gospodarkę – wyjaśnia Konrad Młynkiewicz.