Francuski koncern LVMH przejmie sieć luksusowych hoteli Belmond

Francuski koncern Louis Vuitton Moet Hennessy ma przejąć za 3,2 miliarda dolarów sieć luksusowych hoteli Belmond.

Według dziennika "Wall Street Journal" LVMH kupuje sieć hoteli za 2,6 mld dolarów oraz zobowiązania finansowe sieci - co w sumie daje 3,2 mld dolarów. LVMH zapłaci 25 dolarów za akcję - 42 procent więcej niż aktualna wycena rynkowa - informuje agencja Reutera.

Belmond to brytyjski koncern, który jest właścicielem nie tylko sieci 36 luksusowych hoteli we Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Wielkiej Brytanii, USA, Meksyku, Brazylii, Peru i RPA, Botswanie i kilku krajach Azjatyckich, ale także firm oferujących luksusowe podróże koleją czy rejsy rzeczne. Koncern ma też znaną nowojorską restaurację "21 Club".

Do Belmonda należą m.in. takie hotele jak Cipriani w Wenecji - gdzie przyjęcie weselne zorganizowali George i Amal Clooney, Grand Hotel Europe w Petersburgu, w którym nocowali m.in. Iwan Turgieniew, Piotr Czajkowski, król Szwecji Gustaw V, a także Elton John i Jacques Chirac oraz hotel Copacabana Palace w Rio de Janeiro. Według Official Hotel Guide Copacabana Palace jest najbardziej luksusowym hotelem Ameryki Łacińskiej.

Belmond Ltd. w sierpniu 2018 roku poinformował, że szuka kupca. Od tego momentu wartość jego akcji wzrosła na giełdzie w Nowym Jorku o ponad 50 procent.

LVMH - właściciel takich marek jak Fendi i Louis Vuitton oraz Dom Pérignon, Belvedere, Hennessy, Bulgari i sieci Sephora - okazał się dość niespodziewanie zwycięzcą negocjacji. Według "Wall Street Journal" o przejęcie Belmond Ltd. zabiegały fundusze inwestycyjne, duże sieci hoteli, firmy private-equity z Azji i Bliskiego Wschodu oraz USA. Belmond Ltd. w transakcji doradzały banki Goldman Sachs Group Inc. i JPMorgan Chase & Co.

Francuskie koncern jest już właścicielem sieci luksusowych hoteli Cheval Blanc, londyńskiego hotelu Bulgari Hotel and Residences, kawiarni Caffe-Pasticceria Cova w Mediolanie, a nawet finansowego dziennika "Les Échos".

Do transakcji ma dojść w pierwszej połowie 2019 roku, po akceptacji udziałowców oraz odpowiednich urzędów antymonopolowych - informuje magazyn "Fortune".