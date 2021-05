Zdrowie to strategiczna inwestycja w przyszłość

Firmy farmaceutyczne powinny rozważyć lepsze przeorientowanie swoich modeli komercyjnych, lepiej je dopasować do potrzeb świadczeniodawców i pacjentów. To wszystko uświadomiło nam, że jedną z największych zalet naszego przemysłu jest jego potencjał badawczy i rozwojowy. Udało nam się skrócić proces od fazy badań do pozwolenia na wprowadzenie szczepionek z około siedmiu lat do mniej niż roku. W dodatku innowacyjne partnerstwa umożliwiły masową produkcję szczepionek.