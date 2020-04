Nowe rozdanie Budki

Propozycja zaprezentowana w poniedziałek przez KO zakłada przesunięcie wyborów o rok. To ma być początek politycznych rozmów.

Na tej konferencji prasowej być może rozstrzygnęły się losy Platformy Obywatelskiej na najbliższe miesiące. Po długim oczekiwaniu, po kilku tygodniach politycznej defensywy padła nowa propozycja wyjścia z politycznego kryzysu wokół wyborów. PO proponuje w ramach pakietu „Bezpieczne Wybory" przesunięcie ich na 16 maja 2021 r. z uwzględnieniem ciągłości władzy. Poniżej dalsza część artykułu

Wybory mają odbyć się zarówno w sposób korespondencyjny, jak i tradycyjny, z uwzględnieniem sprawdzenia, czy możliwe jest głosowanie internetowe. Ma je w bezpieczny sposób przeprowadzić PKW. Zgodnie z propozycją PO Rada Ministrów 30 dni od wprowadzenia stanu epidemii ma wprowadzić stan klęski żywiołowej. – To pozwoli również na to, by później, gdy epidemia ustanie, ustalić dobry kalendarz wyborczy, by zrobiła to PKW wspólnie z marszałkiem Sejmu w porozumieniu politycznym – powiedział Borys Budka.

Zaczynamy konsultacje Lider PO zaproponował też, by zmienić zasady wypłaty odszkodowań w trakcie stanu klęski żywiołowej. Propozycje mają być teraz w szczegółach zaprezentowane liderom poszczególnych partii w Sejmie. – To przejęcie inicjatywy. Szukaliśmy propozycji, która połączy i którą trudno będzie odrzucić – tłumaczy całą ideę jeden z ważnych polityków PO. Jak zastrzega, poniedziałek to początek całego procesu negocjacji.

Politycy PO podkreślali wielokrotnie, że majowe wybory za rok (po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej) odbędą się z udziałem wszystkich kandydatów, którzy się obecnie zarejestrowali. W tym Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Politycy opozycji (poza PO) w kuluarach wielokrotnie podkreślali jednak, że Platforma szuka sposobu, by wycofać się z tej kandydatury.

Po konferencji prasowej Borys Budka i politycy KO spotkali się z liderami Porozumienia Jarosława Gowina. Kolejne konsultacje parlamentarne mają odbyć się w najbliższych dniach.

Opozycja reaguje Opozycja przyjęła propozycję Borysa Budki w różny sposób. Ludowcy zwrócili uwagę, że gdy Władysław Kosiniak-Kamysz mówił – ponad miesiąc temu – o przesunięciu o rok wyborów, Platforma miała wtedy inne podejście. Gdy zamykaliśmy to wydanie „Rzeczpospolitej", sztabowcy Kosiniaka-Kamysza podkreślali w rozmowie z nami, że spotkanie liderów PO i PSL w sprawie tej propozycji nie jest w tej chwili planowane. – Przedstawiałem już nasze propozycje wyjścia z obecnej sytuacji: złożyłem projekt uchwały wzywający rząd do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej, mówiłem o przesunięciu wyborów o rok. Dzisiejsze deklaracje odczytuje jako poparcie dla tych pomysłów – powiedział w poniedziałek Władysław Kosinak-Kamysz.

Lewica krytycznie odniosła się za to do spotkania Budki z Jarosławem Gowinem. – Najpierw PO wystawia swoją kandydatkę, potem ją wycofuje. Teraz namawia do układania się z Kaczyńskim. Gowin już wrócił do PO czy jeszcze nie? Gubię się. Pomieszanie z poplątaniem, a to wszystko w PO-PiS-owym sosie – powiedział Robert Biedroń. Lewica ma we wtorek zaprezentować plan dotyczący gospodarki i wyjścia z obecnego kryzysu, w jakim znalazła się Polska.

Stanowisko PSL i Lewicy jest o tyle istotne, że najpierw w Senacie, a później w Sejmie plan Budki potrzebuje pełnego wsparcia innych partii opozycyjnych poza PO. Pierwszy krok to konsultacje parlamentarne i uszczegółowienie propozycji. Kolejny – głosowanie w Senacie nad poprawkami do kodeksu wyborczego, ustawy, którą wysłał tam PiS, zakładającej wybory korespondencyjne w maju. Kontrolę nad Senatem sprawuje PO, PSL i Lewica. – Nie wyobrażam sobie, by nie było wspólnego stanowiska. Aby poprawki trafiły na biurko prezydenta, musi jednak poprzeć je przynajmniej pięciu (przy pełnej mobilizacji opozycji) polityków Porozumienia Jarosława Gowina.

Gowin: Daleko od konsensusu W poniedziałek doszło do spotkania liderów PO z politykami Porozumienia Jarosława Gowina. Oficjalnie spotkanie miało dotyczyć zmiany konstytucji i przełożenia wyborów o dwa lata. PO jednak na takie rozwiązanie się nie zgadza. Tematem była też oczywiście propozycja Budki. Lider PO po spotkaniu stwierdził, że wszyscy zgodzili się, że wybory powinna organizować PKW.

Lider Porozumienia Jarosław Gowin na odrębnej konferencji prasowej stwierdził jednak, że do konsensusu w całej sprawie jest daleko, ale to dobrze, że dochodzi do rozmów ponad podziałami politycznymi. Propozycje Budki mają być jeszcze analizowane pod kątem prawnym. Co najważniejsze, dojdzie do kolejnych rozmów z PO, w tym o odmrażaniu gospodarki.