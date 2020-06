Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe Andrzeja Dudy

Polityk przypomniał, że Rafał Trzaskowski opublikował swoje oświadczenie majątkowe i jego żony. Mówił, że oświadczenie prezydenta znajduje się w Sądzie Najwyższym, ale Duda nie wyraził zgody na jego publikację.

- Nie ma nic złego w tym, że ludzie są majętni, ale opinia publiczna ma prawo znać majątek wysokich urzędników państwowych - mówił Tomczyk.

"Osobiście zwróciłem się do SN o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo" - napisał na Twitterze prezydent i zamieścił odnośnik do swojego oświadczenia majątkowego.

Link do oświadczenia majątkowego prezydenta