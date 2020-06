Bosak apeluje do Polsatu i TVN o organizację debat

Bosak przedstawiając swoje zarzuty wobec przebiegu debaty w TVP mówił, że poruszane w pytaniach tematy były bądź nieaktualne (w tym kontekście wskazał temat relokacji uchodźców), bądź ideologiczne "co do których wszyscy wiedzą co ma kto do powiedzenia", bądź dotyczące tematów przyszłych i niepewnych (przyjęcie przez Polskę euro).

- Poważne kwestie: polityka zagraniczna, obronność, ochrona zdrowia nie pojawiły się - ubolewał.

- To stracona szansa na dobrą dyskusję. Debata miała formułę uniemożliwiającą prawdziwe debatowanie. Mam tu na myśli możliwość replikowania, odnoszenia się do siebie - mówił Bosak.

Kandydat Konfederacji na prezydenta stwierdził następnie, że "na szczęście są w Polsce inne stacje niż TVP". - I dlatego chcę gorąco zaapelować do stacji niepaństwowych, komercyjnych, świeckich i katolickich, aby zorganizowały swoje debaty - mówił Bosak.

- Apeluję do Polsatu, by nie odwoływał swojej debaty. Apeluję do TVN-u, aby nie rezygnował ze swojej debaty. Apeluje do mediów katolickich, aby nie oddawały walkowerem szansy organizowania debat: mam tu na myśli telewizję Trwam, rozgłośnie katolickie, prasę katolicką - wyliczał Bosak.

Bosak apelował też do prezydenta Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego, by "nie okazywali się tchórzami" i "by nie unikali prawdziwej debaty".

- Jeżeli panowie macie odwagę zapraszam do dyskusji, pokażcie, że zasługujecie na poparcie, jakie macie w sondażach, a jak pokażę, że jestem prawdziwą alternatywą - dodał Bosak.