Bielan: Prezydent Andrzej Duda dysponuje większością w Sejmie. Inni kandydaci nie

- Wchodzimy w decydującą fazę kampanii, zostały nam trzy tygodnie do I tury wyborów prezydenckich. Pan prezydent odwiedził w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin wiele miejscowości: był na Śląsku, Podkarpaciu, w woj. mazowieckim. Nie ma dla nas wolnych niedziel, prezydent lubi kontakt z ludźmi, lubi jeździć po kraju - mówił o ostatnich dniach kampanii wyborczej Adam Bielan.

Pytany o to, czy zmiana kandydata na prezydenta przez Platformę Obywatelską zmusiła sztab prezydenta do zmiany strategii wyborczej, Bielan odparł, że sztab prezydenta "prowadzi kampanię reelekcyjną i siłą rzeczy musi rozliczyć się z tego, co udało się zrobić i pokazać plany na kolejne pięć lat".

- Jeśli ktoś zmieniał strategię to główna partia opozycyjna, która zmieniła kandydata i cały sztab wyborczy. To rzecz bez precedensu. My po prostu musimy robić swoje i - niezależnie od tego jakich kandydatów przedstawia opozycja - prezentować wizję rozwoju Polski na kolejne pięć lat.

Pytany o ewentualną II turę wyborów prezydenckich (sondaże wskazują, że do niej dojdzie), Bielan stwierdził: - Amerykanie mówią: módl się na najlepszy scenariusz, ale przygotowuj na najgorszy. My musimy być przygotowani na to że wybory będą mieć dwie tury. Sondaże są niejednoznaczne - wciąż dają zwycięstwo prezydentowi, ale z możliwością II tury. Jak będzie 28 czerwca? Sondaże w Polsce bardzo często się myliły.

Bielan mówił też, że Polacy w wyborach będą wybierać "dwa modele relacji między prezydentem a rządem".

- Rafał Trzaskowski już jako prezydent Warszawy udowodnił, że jest nastawiony na ciągły konflikt z rządem. Politycy PO nie ukrywają, że jeśli zdobędą Pałac Prezydencki to będą chcieli doprowadzić do przyspieszonych wyborów - przez ciągłą walkę z rządem. Drugi model to model współpracy z rządem. Polacy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie czy w czasie tak dużego kryzysu prezydent i rząd powinni ze sobą współpracować - podkreślił.

Rzecznik sztabu prezydenta Dudy zwrócił też uwagę, że "jedynie prezydent Andrzej Duda dysponuje większością w parlamencie, aby swoje pomysły realizować". - Nie wiem jak inni kandydaci chcą znaleźć większość w parlamencie, by to zrobić - dodał.

Ze słowami Bielana nie zgodził się komentujący przebieg kampanii wyborczej były prezydent Bronisław Komorowski. - Jakakolwiek przeszkoda na drodze do współpracy leży po stronie PiS-u, po stronie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński, gdy byłem prezydentem, konsekwentnie odmawiał jakiejkolwiek możliwości współpracy. Eliminuje możliwość współpracy także dzisiaj. Czym są wypowiedzi prezydenta Kaczyńskiego o hołocie? To było prostactwo polityczne. Brak podstawowego wychowania, albo wyrachowanie. Kaczyński od lat uprawia tego rodzaju politykę obrażania innych - mówił były prezydent.

Z kolei były premier Leszek Miller ocenił, że to czy "odbędą się wybory 28 czerwca wcale nie jest pewne". - Jeżeli się okaże, że notowania Andrzeja Dudy spadają, a Rafała Trzaskowskiego rosną, a jednocześnie liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła, to rząd ma broń atomową - może wprowadzić stan klęski żywiołowej i przełożyć wybory o trzy miesiące. Myślę, że taki wariant jest analizowany - stwierdził.

Komorowski i Miller byli też pytani o gorsze w ostatnim czasie sondażowe wyniki Władysława Kosiniaka-Kamysza. - Pojawił się Rafał Trzaskowski - wyjaśnił Miller, według którego doprowadziło to do większego skupienia wyborców wokół kandydata PO. Zdaniem Millera wokół Trzaskowskiego skupiony był wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie rządowi wotum zaufania. - Rafał Trzaskowski był nieobecny ale był, wszystko kręciło się wokół niego. Obóz PiS-u się przestraszył - ocenił.

Komorowski ocenił z kolei, że obecnie jedynym kandydatem opozycji, który realnie walczy o prezydenturę jest Rafał Trzaskowski - i stąd wielu wyborców opozycji przerzuca na niego głosy.