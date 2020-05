Witek: Zostałam oszukana przez marszałka Grodzkiego

- Myśleliśmy, że na tym się skończy, ale okazuje się, że nie, że trwa jakiś teatr wokół wyborów prezydenckich, który naprawdę niczego dobrego nie wróży - oświadczyła. - Po tym, co usłyszałam dzisiaj, co zobaczyłam w Senacie jestem naprawdę bardzo zaniepokojona tym, co dzieje się w Senacie, co robią senatorowie, jak postępuje pan marszałek Grodzki - oświadczyła marszałek Sejmu.

"Już nie pierwszy raz zostałam oszukana'

Witek powiedziała, iż w zeszłym tygodniu rozmawiała z marszałkiem Senatu i pytała o termin zwołania posiedzenia izby wyższej. - Otrzymałam wówczas zapewnienie, nie pierwszy raz zresztą, od pana marszałka Grodzkiego, że tej ustawy pan marszałek nie będzie trzymał 30 dni i że zorganizuje Senat - na początku mówił środa-czwartek, albo może wtorek i środa - w tym tygodniu - dodała.

Zaznaczyła, iż dziś dowiedziała się, że "Senatu w tym tygodniu nie będzie", a posiedzenie jest planowane na przyszły tydzień, a projekt ustawy o wyborach prezydenckich ma się znaleźć w harmonogramie. - Ale ja wcale nie jestem przekonana, że będzie głosowany, ponieważ już nie pierwszy raz zostałam oszukana. Bo ja rozumiałam, że ja rozmawiałam z panem marszałkiem Senatu naprawdę na poważnie, bo sprawa jest bardzo poważna i nie można zmieniać terminu wyborów prezydenckich tylko dlatego, że opozycji się wciąż coś nie podoba - powiedziała Elżbieta Witek.

Spytała, co się zmieniło od piątku, kiedy, jak zaznaczyła odnosząc się do słów Grodzkiego, wszyscy w koalicji mającej większość w Senacie byli zgodni co do tego, że wybory powinny się odbyć jak najszybciej.

- Co się zmieniło przez weekend, że dzisiaj słyszymy taką oto narrację, że wybory powinny się odbyć po 6 sierpnia 2020 r.? To jest kompletny absurd, to całkowite złamanie konstytucji - oświadczyła.