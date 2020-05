Mosbacher: Przyglądamy się sytuacji w Polsce

We wtorek ustawą o wyborach korespondencyjnych zajmuje się Senat. Na głosownie ma czas do środy, a wtedy projekt wróci do Sejmu. Jeśli zostanie uchwalony, stanie się tak na zaledwie trzy dni przed wyborami. A do ustawy trzeba będzie jeszcze wydać przepisy wykonawcze.

