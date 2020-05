Senator PiS Jan Maria Jackowski: Nie wykluczam, że stan klęski żywiołowej bęzie konieczny

Teraz jednak senator Jackowski przyznaje: "może się okazać, że to rozwiązanie jest jedynym realnym rozwiązaniem".

Jednocześnie Jackowski przekonuje, że przy "obecnym stanie prawnym" optymalnym wariantem byłoby - jeśli byłoby możliwe - zorganizowanie wyborów w formie mieszanej 23 maja. Korespondencyjnie w takich wyborach głosowałyby osoby powyżej 60. roku życia, osoby w kwarantannie oraz osoby niepełnosprawne, pozostali wyborcy by oddać głos musieliby udać się do lokali wyborczych.

- To byłby stan idealny. Pytanie jest takie: czy to się da zrealizować? - dodał.

Jackowski przyznał też, że "stan prawny jest taki, że w momencie, gdy nie będzie przegłosowana ustawa, którą Senat odrzucił (nowelizacja Kodeksu wyborczego o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym - red.), nie mamy organu organizującego wybory" (to efekt artykułu 102 ustawy antyCOVID-owej - red.). - Ale możliwe jest zwrócenie się przez marszałek Sejmu do TK ws. zgodności artykułu 102 z konstytucją - zaznaczył.

- Niestety zbyt późno przystąpiono do jakiejś głębokiej i długofalowej refleksji na temat sposobu przeprowadzenia wyborów. Ustawa korespondencyjna mogła być wprowadzona wcześniej - stwierdził jednocześnie dodając, że jest to kamyczek do ogródka obecnej większości rządzącej.