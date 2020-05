Kowal: Inne państwa walczą z pandemią, nasz rząd chciał wybrać Dudę

Poseł mówiąc o tym, że ostatecznie do wyborów w maju ma nie dojść, zwrócił uwagę, że od początku rację miała kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, która mówiła, że wybory te będą nielegalne.

Według posła zasługę w tym, że do wyborów nie dojdzie, mają samorządowcy. - To była wielka odwaga prezydentów miast, burmistrzów, samorządowców którzy powiedzieli: my danych obywateli nie będziemy przekazywać (Poczcie Polskiej) - mówił Kowal.

Kowal podkreślił, że Polska straciła dwa miesiące na sprawę organizacji wyborów, których nie będzie, szkodząc swojej reputacji na arenie międzynarodowej i tracąc pieniądze przeznaczone na organizację wyborów 10 maja.

- Nauczmy się nie palić dolarami w kominku - apelował.

- Straciliśmy dwa miesiące, które inni wykorzystali na walkę z pandemią. Jestem przerażony tym co się w Polsce dzieje - przyznał Kowal.

Polityk ocenił też, iż "klęską demokracji jest dzisiaj to, że wszystkie ważne decyzje zapadają we władzach partii".