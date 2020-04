Kosiniak-Kamysz porównuje wybory prezydenckie do wyborów z 1947 r.

Kosiniak-Kamysz pytany o to, co mogłoby się zdarzyć, aby rozważył bojkot wyborów prezydenckich, gdyby odbyły się one w maju tego roku, stwierdził, iż "to nie kandydaci ustalają reguły gry".

- Za organizację są odpowiedzialni rządzący. Jeśli rządzący nie słuchają głosów rozsądku to mam nadzieję, że ich zatrzymamy w Sejmie i wtedy będą zmuszeni przesunąć termin wyborów. Ja nie zejdę z pola walki, nie oddam walkowerem Polski, bo byłoby to wpisanie się w plan Jarosława Kaczyńskiego - dodał lider PSL i kandydat tej partii na prezydenta.

Kosiniak-Kamysz ocenił też, że rządzący "narażają na szwank życie i zdrowie Polaków" i dlatego trzeba ich powstrzymać.

- Jako pierwszy kandydat powiedziałem, że jestem zwolennikiem przełożenia wyborów, że nie będę kwestionował mandatu Andrzeja Dudy nawet gdyby sprawował tę funkcję rok dłużej - przypomniał również kandydat PSL na prezydenta.

- Wybory powinny być przełożone, ale jeśli zostawimy rządzących samych z wyborami, to ułatwiamy im sytuację. Duda będzie przez pięć lat prezydentem - dodał.

Lider PSL mówił też, że w kuluarach Sejmu już nawet politycy PiS przyznają, że wybory z 10 maja są fizycznie niemożliwe do przygotowania, nawet gdyby Sejm przyjął ponownie znowelizowany Kodeks wyborczy umożliwiający powszechne głosowanie korespondencyjne.