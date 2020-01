Rzecznik Andrzeja Dudy reaguje na pomyłkę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej

W rozmowie z TVN24 Małgorzata Kidawa-Błońska komentowała opinię Komisji Weneckiej w sprawie tzw. ustawy kagańcowej. Komisja zaleca, aby polski parlament nie wprowadzał nowych przepisów, i znalazł inne rozwiązania.

– Jak wizyta Komisji Weneckiej może być nielegalna? To jest ciało unijne, my jesteśmy członkiem Unii, jesteśmy w Europie i Komisja ma prawo być w Polsce i ma prawo rozmawiać na temat systemu prawnego w Polsce i tej ustawy. To jest kolejna wizyta, to są najwybitniejsi prawnicy, znają zapisy polskich ustaw i znają prawo europejskie - mówiła kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich.

Na słowa Kidawy-Błońskiej zareagował na Twitterze rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. "Pani Marszałek uprzejmie przesyłam link do zapoznania się z tym czym dokładnie jest komisja wenecka, szczególnie polecam fragment „Komisja Wenecka jest organem Rady Europy i nie należy jej mylić z instytucjami Unii Europejskiej.” Nie trzeba dziękować" - napisał na Twitterze.

Pani Marszalek uprzejmie przesyłam link do zapoznania się z tym czym dokładnie jest komisja wenecka, szczególnie polecam fragment „Komisja Wenecka jest organem Rady Europy i nie należy jej mylić z instytucjami Unii Europejskiej.”Nie trzeba dziękować ?? https://t.co/nzdgv7u19p — BSpychalski (@spychalski_b) January 16, 2020