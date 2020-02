Erdogan grozi Syrii: Wycofajcie się, albo my was wycofamy AFP

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zwrócił się do władz Syrii, aby te wycofały się z tureckich stanowisk obserwacyjnych w prowincji Idlib. W innym przypadku - jak mówił "Turcja sama to zrobi" (doprowadzi do wycofania się syryjskich wojsk - red.).