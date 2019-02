Syryjczycy szukali azylu w Rosji. Każą im wracać do domów

Zanim wybuchła wojna w Syrii Safaa Al-Kurdi sprzedawała suknie ślubne. Po rozpoczęciu konfliktu kobieta uciekła z Damaszku do Rosji. W Moskwie ubiegała się o azyl. Teraz rosyjscy urzędnicy poinformowali Syryjkę, że musi wrócić do swojego kraju.

Safaa jest jednym z tysięcy syryjskich uchodźców, których Rosja, sojusznik prezydenta Baszara al-Asada, wzywa do powrotu do kraju.

Znaczna część Syrii jest bezpieczna - mówią rosyjscy urzędnicy. Ich zdaniem nie ma powodu, aby osoby ubiegające się o azyl, takie jak Safaa, pozostały w Rosji.

- Ponieważ moje dzieci tam są, a Syria jest moim krajem, chciałbym oczywiście wrócić - mówi zapłakana Safaa. Jej dwóch najstarszych synów zostało wcielonych do armii. - Nie ma możliwości, by ktokolwiek wrócił w obecnej sytuacji. Ludzie wiedzą, że w Syrii jest ubóstwo. Ludzie umierają z głodu, zimna i w wyniku bombardowań - dodaje.

ONZ twierdzi, że w wyniku wojny z Syrii uciekło 5,5 mln obywateli. Rosja udzieliła tymczasowego azylu 1924 osobom.

Safaa w Rosji wielokrotnie ubiegała się o azyl. Za każdym razem spotykała się z odrzuceniem. Teraz urzędnicy informują Syryjczyków, by w przyszłym roku nie składali już podobnych wniosków.

Kobieta liczy na to, że uda jej się przed powrotem do Syrii oszczędzić trochę pieniędzy, które będzie mogła przeznaczyć na założenie firmy w swoim kraju. Jednocześnie nie chce, by do Syrii wrócił z nią jej 23-letni syn. - Życie nie jest tam możliwe. To tak, jakby wojna się skończyła, ale jednocześnie trwała - powiedziała.