Trump: Z Syrii wycofamy się rozważnie

Trump odniósł się w ten sposób do publikacji "New York Timesa" (który określił mianem "upadającego"). Amerykański dziennik zwrócił uwagę, że ze słów prezydenckiego doradcy Johna Boltona w kwestii Syrii wynika, iż intencje Donalda Trumpa się zmieniły, a planowane wycofanie wojsk USA z Syrii może opóźnić się o wiele miesięcy w związku z tym, że warunkiem miałoby być m.in. zagwarantowanie przez Turcję bezpieczeństwa kurdyjskim sojusznikom USA z SDF/YPG (Syryjskie Siły Demokratyczne/Powszechne Jednostki Ochrony).

The Failing New York Times has knowingly written a very inaccurate story on my intentions on Syria. No different from my original statements, we will be leaving at a proper pace while at the same time continuing to fight ISIS and doing all else that is prudent and necessary!.....