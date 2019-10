Śmiszek: Duda śmieje się najgłośniej ze swoich dowcipów

- Andrzej Duda nie jest najlepszym opowiadaczem dowcipów i sam śmieje się z nich najgłośniej - powiedział Śmiszek pytany przez Onet o to, czy słyszał żart prezydenta. - Żart opowiedziany przez prezydenta trąci trochę ksenofobią i wyższością nad innymi. W XXI wieku to niedopuszczalne. Niech prezydent opowie swój żart Barackowi Obamie i przy nim niech się śmieje. Myślę, że miałby nieco większy problem i szybko wstrzymałby się z takimi żartami - dodał.

Polityk Wiosny nie odpowiedział jednak na pytanie o to, kto będzie kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich. - Lewica na pewno wyśle kogoś do boju. Mamy z kogo wybierać - stwierdził jedynie.

Dopytywany o to, kiedy dowiemy się, czy kandydatem Lewicy na prezydenta będzie Robert Biedroń, Śmiszek odparł, że "w listopadzie trzeba będzie podjąć tę decyzję, żeby mieć pół roku na przygotowanie kandydata na wybory".

Jednocześnie poseł skrytykował Grzegorza Schetynę za to, że ten "nawoływał, by cała opozycja wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta już w pierwszej turze". - Jak na osobę, która przegrywa kolejne już wybory, to ja bym się zastanowił nad graniem lidera opozycji. Schetyna nie odnajduje się w roli osoby, która przegrywa. Nie potrafi z nikim rozmawiać i myśli, że narzucanie narracji opozycji będzie się ciągle spełniało. Otóż nie. To już jest historia - dodał.

Śmiszek ocenił też, że porażka PiS w wyborach prezydenckich byłaby "hamulcem dla PiS-u". - Kaczyński nie byłby w stanie odrzucić weta prezydenta, bo nie ma odpowiedniej liczby posłów. Od tej porażki zacząłby się proces rozbijania wewnętrznego. To będzie koniec PiS-u - stwierdził.