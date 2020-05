Hybrydowa demonstracja przedsiębiorców

- Plac jest duży, więc szczegółowo poinformujemy o miejscu startu przez Live w mediach społecznościowych. Tym razem nie będzie odcięcia "głowy" marszu, dlatego ważne aby wszyscy widzieli Live na Facebooku, bo to będzie centrum naszego dowodzenia – napisał Paweł Tanajno, w mediach społecznościowych.

Kandydat na prezydenta apeluje, aby uczestnicy protestu przyjechali wcześniej, by mogli zaparkować w centrum i mieli szybko dostęp do aut. To ma pomóc, aby mogli zmienić marsz pieszy w przejazd samochodowy.