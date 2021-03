Została okradziona z oszczędności życia. Pomogli internauci

Okazało się, że dzień wcześniej starsza pani została okradziona ze swoich oszczędności. Wracając z zakupów do swojego mieszkania razem z nią do środka wszedł mężczyzna z kobietą.

Pani Weronika zrobiła to, o co ją poproszono. Po kwadransie mężczyzna wraz z towarzyszącą mu kobietą wyszli z mieszkania. Później starsza pani odkryła, że straciła oszczędności życia – 10 tys. zł. Zbierała je przez 11 lat. Odkładała po 75 zł miesięcznie.

- Jak się zapewne domyślacie codziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu próśb o „udostępnienie". Ta historia mnie poruszyła - tak pięknie pokazuje, że warto być przyzwoitym za Władysławem Bartoszewskim oraz, że praca, którą wykonujemy, szczególnie kiedy jest służbą nigdy nie powinna być "od -do" – napisał dziennikarz.

Na jego apel masowo odpowiedzieli internauci. W ciągu kilkunastu godzin na koncie zrzutki było już 143 tys. zł. - Wy wszyscy piękni ludzie - Dziękuję To co wydarzyło się od wczoraj nie mieści się w głowie, a jednak to nie bajka. To rzeczywistość – napisał dziennikarz.