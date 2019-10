Sprawca wypadku na Bielanach trafi na oddział psychiatryczny

Sprawcę wypadku zatrzymano. Okazał się nim 31-letni Krystian O. Jechał stuningowanym przez siebie autem, co do którego są wątpliwości, czy w ogóle powinno być dopuszczone do ruchu.

Sąd wydał nakaz aresztowania sprawcy na 3 miesiące. Jak wczoraj podawały media, Krystian O. nie trafił do aresztu, ale - do szpitala.

Dziś lekarze zdecydowali, że stan psychiczny sprawcy nie pozwala na umieszczenie go w areszcie.

Informację potwierdził rzecznik stołecznej komendy nadkomisarz Sylwester Marczak. Krystian O. jest pod nadzorem policji transportowany do aresztu w Łodzi, przy którym znajduje się specjalistyczny oddział psychiatryczny.

Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania katastrofy w ruchu drogowym, za co grozi kara do 8 lat więzienia. Prokuratorzy zastanawiają się jednak nad zmianą kwalifikacji czynu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym, za co grozi nawet dożywocie.